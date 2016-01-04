Мельгарехо: «Информация о моем переходе «Спартак» - выдумка журналистов»

Форвард «Кубани» Лоренсо Мельгарехо заявил, что информация о его возможном переходе в «Спартак» была подана неправильно.

«Я действительно давал интервью Cardinal Deportivo, но издание нагло преувеличило то, что я сказал. Я лишь сообщил, что знаю об интересе «Спартака» ко мне, но ни в коем случае не имел в виду, что есть какая-то вероятность в 90 процентов. Это была выдумка журналистов. Клубы ведут переговоры, но я не знаю, на какой стадии они находятся. Об этом лучше спросить у представителей «Кубани» и «Спартака», - заявил он.

В текущем сезоне РФПЛ парагваец сыграл за «Кубань» в 16 матчах, в которых забил восемь голов.