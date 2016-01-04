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    Мельгарехо: «Информация о моем переходе «Спартак» - выдумка журналистов»

    Форвард «Кубани» Лоренсо Мельгарехо заявил, что информация о его возможном переходе в «Спартак» была подана неправильно.

    «Я действительно давал интервью Cardinal Deportivo, но издание нагло преувеличило то, что я сказал. Я лишь сообщил, что знаю об интересе «Спартака» ко мне, но ни в коем случае не имел в виду, что есть какая-то вероятность в 90 процентов. Это была выдумка журналистов. Клубы ведут переговоры, но я не знаю, на какой стадии они находятся. Об этом лучше спросить у представителей «Кубани» и «Спартака», - заявил он.

    В текущем сезоне РФПЛ парагваец сыграл за «Кубань» в 16 матчах, в которых забил восемь голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.01.2016 14:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +15

      ViktorMG53 5 января 2016, 15:34

      Пока не будут введены серьёзные наказания за ложную информацию. такие сведения будут появляться. Вторая древнейшая сейчас по моему выходит на первое место. Ради рейтингов и денег готовы на всё.

      0
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 4 января 2016, 22:55

      ждёмс .

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 4 января 2016, 21:57

      Скорее всего для Спартака это вариант №6, если хотя-бы один из первых пяти не сработает. Жаль, отличный нападающий!

      0
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      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 4 января 2016, 14:08

      Если клубы ведут переговоры, значит Лоренцо навострил лыжи.

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > veretennikoff-gud 4 января 2016, 15:42

      да похоже, там уже все решено.
      Не удивлюсь, если Широков в аренде в Кубани на полгода окажется.
      Выгода всем. И сборной, и Кубани, и Широкову, и Спартаку.)) Будет играть в основе, но не за Спартак.))

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