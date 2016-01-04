Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    СМИ: Кокорин не перейдет в «Арсенал»

    У московского «Динамо» нет предложений по поводу трансфера нападающего Александра Кокорина.

    «Клуб не вел переговоров с лондонским «Арсеналом». Так что вся информация о якобы договоренности между клубами не соответствует действительности. Более того, можно уверенно сказать, что Кокорин в «Арсенал» не перейдет. На данный момент у клуба нет ни одного предложения по Кокорину. Игрок 8 января прибудет в Москву и пройдет медобследование с командой. У него есть желание остаться в «Динамо», но пока стороны не могут согласовать условия нового контракта. Предметней разговор будет, когда игрок вернется в расположение команды после отдыха.

    Говорить о том, что он точно останется до конца сезона, конечно, тоже нельзя: случиться может всякое», - сообщил источник в клубе.

    Напомним, что в услугах форварда сборной России также были заинтересованы «Фиорентина», «Байер» и «Зенит».

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.01.2016 13:37
    Рекомендуем
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      NeurofunK 5 января 2016, 08:35

      Ему больше в сауне нравится чем на поле.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 4 января 2016, 21:51

      Шурика в Краснодар!!! А то завянет....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      SekatoR 4 января 2016, 20:11

      Мне кажется, что Динамо его слить поскорее хочет, но он то никому не нужен

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +139

      Серёга-Динамовец > SekatoR 4 января 2016, 20:47

      Согласен.Динамо и без него неплохо смотриться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Jpen4er 4 января 2016, 18:37

      фуф, полегчало прям

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 4 января 2016, 18:34

      да нечего ему в Англии делать,игры 2 раза в неделю,когда ему бухать то?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 января 2016, 17:52

      Этого и следовало ожидать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      lra16 4 января 2016, 17:47

      Да пипец чушкарь из зоны запад из Карелии кому то интересен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      lra16 4 января 2016, 17:44

      Да кому он нужен? Напомаженый бумбараш Его масть бузова и с торасовым ебальники друг другу бить во дворе......ВСЕ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 января 2016, 16:56

      Правильнее было написать, что Арсеналу он не нужен

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 4 января 2016, 15:54

      Ура!Арсенал спасен.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11