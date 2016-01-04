СМИ: Кокорин не перейдет в «Арсенал»

У московского «Динамо» нет предложений по поводу трансфера нападающего Александра Кокорина.

«Клуб не вел переговоров с лондонским «Арсеналом». Так что вся информация о якобы договоренности между клубами не соответствует действительности. Более того, можно уверенно сказать, что Кокорин в «Арсенал» не перейдет. На данный момент у клуба нет ни одного предложения по Кокорину. Игрок 8 января прибудет в Москву и пройдет медобследование с командой. У него есть желание остаться в «Динамо», но пока стороны не могут согласовать условия нового контракта. Предметней разговор будет, когда игрок вернется в расположение команды после отдыха.

Говорить о том, что он точно останется до конца сезона, конечно, тоже нельзя: случиться может всякое», - сообщил источник в клубе.

Напомним, что в услугах форварда сборной России также были заинтересованы «Фиорентина», «Байер» и «Зенит».