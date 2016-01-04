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    Ван Гаал: «Игроки разозлены и хотят изменить положение»

    Наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассказал о состоянии команды после недавнего успеха в противостоянии со «Суонси».

    «Я должен думать, что сейчас давление на команду понизится, игра будет становиться лучше с каждой неделей. Но это зависит и от того, забиваем мы голы или нет. Голевые возможности-то команда всегда создает.

    Игроков «Манчестер Юнайтед» очень разозлила продолжительная серия поражений. Они к такому не привыкли.

    Я тоже не привык проигрывать четыре матча кряду. Такого никогда не было, хотя моя тренерская карьера длится 25 лет. Это необычная ситуация. Игроки разозлены и хотят изменить положение», – рассказал голландец.

    Источник: Skysports

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    04.01.2016 12:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 4 января 2016, 12:23

      А не хотят ли игроки изменить ситуацию с помощью смены тренера?)

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