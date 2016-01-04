Невилл: «Я хочу остаться в «Валенсии» больше, чем на шесть месяцев»

Главный тренер «Валенсии» Гари Невилл дал понять, что у него нет намерений завершать тренерскую карьеру в ближайшее время, о чем сообщили испанские издания.

«Я говорил о периоде 15-20 лет. Я не хочу быть тренером только шесть месяцев. Я хочу остаться в «Валенсии» больше, чем на шесть месяцев, но понимаю, что должен проявить себя», - цитирует портал Talk Sport Невилла.

Напомним, что вчера команда Невилла сыграла вничью с мадридским «Реалом».