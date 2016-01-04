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    Невилл: «Я хочу остаться в «Валенсии» больше, чем на шесть месяцев»

    Главный тренер «Валенсии» Гари Невилл дал понять, что у него нет намерений завершать тренерскую карьеру в ближайшее время, о чем сообщили испанские издания.

    «Я говорил о периоде 15-20 лет. Я не хочу быть тренером только шесть месяцев. Я хочу остаться в «Валенсии» больше, чем на шесть месяцев, но понимаю, что должен проявить себя», - цитирует портал Talk Sport Невилла.

    Напомним, что вчера команда Невилла сыграла вничью с мадридским «Реалом».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.01.2016 12:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23

      Ботвинник 4 января 2016, 12:06

      Не плохо работает в Валенсии. думаю что долго задержится.

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