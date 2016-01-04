«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Маркиньоса

Защитник «ПСЖ» Маркиньос, которого в последние месяцы сватали в «Челси», может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Бразилец потерял место в основе клуба, и в своем последнем интервью не исключил возможный уход из клуба летом.

«Как и все, я хочу быть в основе. Я уважаю выбор тренеров и руководства, и продолжу работать. Впрочем, нельзя забывать, что мы не становимся моложе, и нельзя просто смириться с ролью лавочника. У нас есть шесть месяцев, чтобы выиграть титулы. Потом – посмотрим», - сказал защитник.