Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сиригу не исключает возможный переход в «Ливерпуль»

    Голкипер «ПСЖ» Сальваторе Сиригу не исключил возможность своего ухода из французского гранда.

    В последнее время итальянец потерял основное место в команде, уступив его Кевину Траппу, и теперь многие издания сватают его в «Ливерпуль», который уже давно подыскивает замену Симону Миньоле.

    «Был ли это мой последний матч в составе «ПСЖ»? Не знаю. Спрашивайте не меня, лучше поговорите с тренером или спортивным директором. Я правда не знаю», - сказал Сиригу.

    В этом сезоне вратарь вышел на поле два раза и отстоял оба матча по нулям.

    Источник: Daily Star

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.01.2016 09:03
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11