Сиригу не исключает возможный переход в «Ливерпуль»

Голкипер «ПСЖ» Сальваторе Сиригу не исключил возможность своего ухода из французского гранда.

В последнее время итальянец потерял основное место в команде, уступив его Кевину Траппу, и теперь многие издания сватают его в «Ливерпуль», который уже давно подыскивает замену Симону Миньоле.

«Был ли это мой последний матч в составе «ПСЖ»? Не знаю. Спрашивайте не меня, лучше поговорите с тренером или спортивным директором. Я правда не знаю», - сказал Сиригу.

В этом сезоне вратарь вышел на поле два раза и отстоял оба матча по нулям.