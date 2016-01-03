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    Пардью: «Невооруженным глазом видно, что «Челси» возвращают свою лучшую форму»

    Главный тренер "Кристал Пэлас" Алан Пардью после поражения своей команды от "Челси" (0:3) в матче 20-го тура АПЛ заявил, что лондонский коллектив после неудач снова обретает уверенность.

    "В каждой игре сезона, за исключением этой, мы давали бой. Сегодня "Челси" был очень хорош. Их звезды возвращают свою лучшую форму, и они, наконец, обретают уверенность. Это видно невооруженным взглядом", – отметил Пардью.

    Источник: ФК «Челси»

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    03.01.2016 21:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 4 января 2016, 09:30

      Видимо хиддинк что то привез с амстердама скорее всего тоже самое чем кормил сборную россии на евро

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      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 3 января 2016, 23:35

      Синея форма самая лучшая, он про нее?)

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