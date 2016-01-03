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    Газзаев: «Халк играет в манере трио Месси, Суареса и Неймара»

    Заслуженный тренер России Валерия Газзаев считает, что нападающий "Зенита" Халк заслуженно стал лучшим игроком России по итогам 2015 года.

    "Журналисты сделали правильный выбор. В уходящем году он показал очень высокий уровень игры. "Зенит" с Халком и без него – две разные команды. Халк – форвард современного плана, в атаке он может сыграть на любой позиции. Он и сам много забивает, и в подыгрыше хорош, что наглядно показала первая половина нынешнего сезона, где он сделал огромное количество голевых передач.

    Ту же "Барселону" сегодня отличает разноплановость нападающих: Месси, Суарес и Неймар могут играть везде – и в центре, и на флангах. Атакующая линия "Барселоны" во время игры легко трансформируется, что делает эту команду, пожалуй, сильнейшей в мире.

    Месси, Суарес и Неймар – великое трио, одно из лучших в истории футбола. Так вот, Халк играет примерно в их манере – в атаке его можно увидеть как с фланга, так и в центральной позиции", – рассказал Газзаев.

    Источник: ТАСС

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    03.01.2016 17:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +94

      Виталич 4 января 2016, 06:56

      Усатый чушь какую-то несет..главное чтоб не забыли про него..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 3 января 2016, 23:33

      Играет один как трио Барсы. Тогда Зениту надо обменять Халка на Месси, Неймара, Суареса)

      1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 3 января 2016, 17:50

      Д-да, ошибочки... Просьба еще раз проверить материал

      0
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > Майор Дзагоев 3 января 2016, 19:22

      И где ж ты там ошибки увидел?

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > FCBarcelona1713 3 января 2016, 21:05

      А "Валерия Газзаев" - это как, нормально?

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > Майор Дзагоев 4 января 2016, 17:18

      Это опечатка, а не ошибка, причем единственная. И, неужели, тебе это настолько мешает, что ты читать не можешь? Настолько на правописание задрочен?

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