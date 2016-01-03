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    Хедира: «В своем нынешнем состоянии Германия не сможет выиграть Евро-2016»

    Полузащитник сборной Германии и "Ювентуса" Сами Хедира считает, что в своем нынешнем состоянии Бундестим не сможет выиграть Евро-2016.

    "Многие десятилетия Германия считалась фаворитом на всех крупных мероприятиях, но сейчас давление на нас возросло. Что может быть лучше, чем обыграть чемпионов мира? Так что теперь любой соперник выходит играть против нас с особым настроем. Нужно признать честно, в своем нынешнем состоянии мы не можем выиграть Eвро-2016. Последние несколько месяцев команда демонстрирует недостаточно хорошую игру", – отметил Хедира.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.01.2016 16:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 3 января 2016, 19:39

      Самокритика всегда полезна,если обоснованна..

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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 3 января 2016, 19:23

      в данный момент нет такой сборной, которая может конкурировать с Германией

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