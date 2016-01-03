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    Энрике признан лучшим тренером мира, Слуцкий – на 56-м месте

    Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике возглавил список лучших тренеров года по версии coachworldranking.com. Второе место занял экс-наставник "Спартака" Унаи Эмери, тренирующий сейчас "Севилью", на третьем месте расположился главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола.

    Леонид Слуцкий, возглавляющий ЦСКА и сборную России, занял 56-е место. В сотню лучших тренеров вошли и три украинских специалиста: Сергей Ребров ("Динамо" Киев) – 16-е место, Мирон Маркевич ("Днепр") – 31-е место и Юрий Вернидуб ("Заря") – 91-е место.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.01.2016 12:37
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 3 января 2016, 20:28

      Где Черчесов????)))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 3 января 2016, 20:08

      Большей херни в этом году читать ещё не доводилось!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 3 января 2016, 19:46

      Да плевал я на их список с высокой колокольни

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      beka_) 3 января 2016, 16:42

      лучший тренер Александр Крестинин.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 3 января 2016, 16:25

      2 место Эмери... отсюда следует все дела в недофутболерах!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +628

      kanav67 3 января 2016, 15:34

      Странно, что первые три места не заняли хохлы. Это было бы в духе времени и санкций.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. > kanav67 3 января 2016, 15:59

      С Новым годом Анатолий! Ценю юмор +++!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 3 января 2016, 14:40

      Рейтинг никакой, Бенитес на 5 месте...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 3 января 2016, 14:31

      А Бышовец с Ярцевым..... а Тарханов?????!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 3 января 2016, 14:12

      А боаш????где он то

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > алекс88 3 января 2016, 14:40

      Боаш на 20 месте.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. > алекс88 3 января 2016, 16:00

      Боаш собирается в Караганду))))

      0
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