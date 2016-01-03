Энрике признан лучшим тренером мира, Слуцкий – на 56-м месте

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике возглавил список лучших тренеров года по версии coachworldranking.com. Второе место занял экс-наставник "Спартака" Унаи Эмери, тренирующий сейчас "Севилью", на третьем месте расположился главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола.

Леонид Слуцкий, возглавляющий ЦСКА и сборную России, занял 56-е место. В сотню лучших тренеров вошли и три украинских специалиста: Сергей Ребров ("Динамо" Киев) – 16-е место, Мирон Маркевич ("Днепр") – 31-е место и Юрий Вернидуб ("Заря") – 91-е место.