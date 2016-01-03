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    «Валенсия» – «Реал». Онлайн-трансляция

    "Реал" может воспользоваться вчерашней осечкой "Барселоны" и в случае победы догнать каталонцев по очкам. Однако обыграть "Валенсию" в гостях даже при наличии всех проблем у команды Гари Невилла будет нелегко.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Валенсия» - «Реал». Начало в 22:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.01.2016 21:51
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 4 января 2016, 00:20

      Вот и закончилась игра, ничья 2:2
      Спасибо мне за комменты!))

      1
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      ...
      Рейтинг: +23

      Ботвинник > veretennikoff-gud 4 января 2016, 01:44

      Спасибо, Вам!)

      0
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      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 4 января 2016, 00:18

      Ну как так, Негредо деревянный, пожалел Реал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 4 января 2016, 00:08

      Игра перестает быть томной)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 4 января 2016, 00:08

      Пабло Алькасер 2:2

      0
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      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 4 января 2016, 00:07

      ГООООООООООООООООООООООООООООО
      ООООООЛ!

      0
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      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 4 января 2016, 00:07

      Гарет Бейл 1:2

      0
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      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 4 января 2016, 00:07

      ГООООООООООООООООООООООООООООО
      ОООООЛ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 4 января 2016, 00:03

      Жаль что нельзя редактировать комменты(

      0
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      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 3 января 2016, 23:55

      А вот и Реал и 10ром остался.

      0
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      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 3 января 2016, 23:49

      Было бы хорошо еще видео с ютюба вставлять.

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