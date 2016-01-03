«Валенсия» – «Реал». Онлайн-трансляция

"Реал" может воспользоваться вчерашней осечкой "Барселоны" и в случае победы догнать каталонцев по очкам. Однако обыграть "Валенсию" в гостях даже при наличии всех проблем у команды Гари Невилла будет нелегко.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Валенсия» - «Реал». Начало в 22:30, не пропустите!