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    Примера. «Валенсия» вырвала ничью в матче с «Реалом»

    В центральном поединке 18-го тура испанской Примеры "Реал" в гостях сыграл вничью с "Валенсией". Королевский клуб дважды выходил вперед, но валенсийцам каждый раз удавалось отыгрываться. Окончательный счет установил Пако Алькасер, сравнявший счет за семь минут до конца основного времени. Стоит отметить, что мадридцы с 69-й минуты встречи играли вдесятером: с поля за прямую красную карточку был удален хавбек "сливочных" Матео Ковачич.

    Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур

    Валенсия – Реал – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Бензема, 16; 1:1 – Парехо (пенальти), 45+2; 1:2 – Бэйл, 82; 2:2 – Алькасер, 83.

    Удаление: Ковачич, 69.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.01.2016 00:21
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    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 4 января 2016, 08:44

      хороший результат)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23

      Ботвинник > REDWHITE_ 4 января 2016, 11:37

      Хороший результат для Атлетико)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Ботвинник 4 января 2016, 01:46

      Удачи Атлетико, пусть выиграет Примеру матрас!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 4 января 2016, 01:09

      Уж за полночь давно, а Германа все нет))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23

      Ботвинник > veretennikoff-gud 4 января 2016, 01:42

      Герман проигрался в карты(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 4 января 2016, 01:00

      Для такой ветки нужен Мурсилагос с Бундесим)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 4 января 2016, 00:44

      Ау, где все?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 4 января 2016, 00:38

      Бомбардир, вам бы не помешала и состав команд писать для удобства пользователей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 4 января 2016, 00:31

      Боевая ничья, с чем обе команды и поздравляю!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Stream Lost 4 января 2016, 00:27

      Судья перед игрой глаза в трусы заправил...

      2
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      ...
      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud > Stream Lost 4 января 2016, 00:32

      Судья конечно чудил, мог пенальти еще раньше ставить.

      2
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