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    Агент Марко Силвы отрицает информацию о переговорах с «Зенитом»

    Карлуш Гонсалвеш, агент главного тренера "Олимпиакоса" Марко Силвы, опроверг появившуюся ранее информацию, что его клиент летом может возглавить "Зенит".

    "Слухи не имеют под собой оснований, мне больше нечего добавить по этому поводу", - приводит слова Гонсалвеша gazzetta.gr.

    В текущем сезоне "Олимпиакос" под руководством Силвы выиграл все 14 матчей чемпионата Греции и уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым "Панатинаикос" на 14 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.01.2016 10:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 3 января 2016, 11:57

      Сами же агенты запускают слухи, которые потом отрицают. Результат - публикации в прессе, из которых возможные работодатели узнают о существовании никому не известных за пределами их стран игроков и тренеров.

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