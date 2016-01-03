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    «Кристал Пэлас» – «Челси». Онлайн-трансляция

    Смена главного тренера в "Челси" пока не приносит желаемого результата. Команда по прежнему не показывает игры, благодаря которой в прошлом сезоне завоевала титул. "Аристократы" находятся на непривычном для себя 16-м месте, в трех очках от "зоны вылета". Выездной матч с "Кристал Пэлас" обещает быть очень тяжелым для команды Гуса Хиддинка, подопечные Алана Пардью проводят отличный сезон, не проигрывая уже в шести встречах подряд.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Кристал Пэлас» - «Челси». Начало в 16:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.01.2016 15:09
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