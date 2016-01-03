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    Джало покинет «Мордовию», Власов и Игнатович остаются

    Директор «Мордовии» Владимир Бибиков прокомментировал информацию, согласно которой полузащитник Олег Власов и нападающий Павел Игнатович зимой сменят клубную прописку.

    «Это абсолютная дезинформация. У Власова и Игнатовича действующие контракты до июня 2016 года, никто их не отпускал и не разрывал с ними соглашения. А потом уж будет видно. За это время многое может произойти, еще полгода играть в текущем футбольном сезоне.

    А вот с Янником Джало мы вынуждены расстаться, поскольку в феврале истекает срок арендного соглашения с португальским нападающим. Права на форварда принадлежат лиссабонской «Бенфике», - цитирует Бибикова издание "Столица С".

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.01.2016 08:55
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