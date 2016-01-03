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    Гордеев останется главным тренером «Мордовии»

    Андрей Гордеев сохранит за собой пост главного тренера «Мордовии». Об этом заявил Глава Республики Мордовия Владимир Волков.

    «Задача остается прежней — сохранить прописку в Премьер-лиге. Другой вопрос, как ее выполнить. У нас пока нет крупного инвестора, с помощью которого можно было бы усилить команду. К тому же курс доллара так ощутимо вырос. Из-за этого действующим игрокам «Мордовии» в рублях мы уже платим вдвое больше, чем на момент подписания контрактов. Соответственно, и задача усложнилась в два раза за один сезон. Поэтому точно могу сказать, что новых игроков не будет. К работе тренера у нас пока вопросов нет. По характеру и зрелищности игры команда Гордеева не хуже той, которая в прошлом сезоне заняла 8-е место в чемпионате России. Были просто удивительные игры. Чего стоил только первый тайм домашнего матча с ЦСКА! Но случались и провалы. Надо рассуждать с такой позиции: насколько новый тренер способен принципиально переломить ситуацию.
    Команде, безусловно, нужен сильный спонсор. Мы понимаем, что внутри республики такого нет. А для привлечения внешнего сейчас не самая подходящая экономическая ситуация. Но даже в таких условиях можно неплохо играть имеющимся составом и выполнить задачу на сезон.

    Пока будем работать с тренером, который есть. Что будет в январе, трудно сказать. Может, ситуация и изменится по многим причинам», - цитирует Волкова издание «Столица С».

    Напомним, после 18-ти туров «Мордовия» занимает последнее место в РФПЛ, набрав 14 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.01.2016 08:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2

      CSKA-MORDOVIA 3 января 2016, 09:47

      Неочень новость. Я надеелся на изминения, Федор Щербаченко вот кто нужен сейчас Мордовии.

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