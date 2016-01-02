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    Бывший игрок «Локомотива» может перебраться в Италию

    Экс-полузащитник «Локомотива» Сенияд Ибричич может пополнить ряды «Дженоа». В настоящий момент между 30-летним боснийцем и генуэзским клубом ведутся переговоры. Последней командой футболиста была «Каршияка», выступающая в первой турецкой лиге, в которой он провел первую половину нынешнего сезона. В данный момент Ибричич – свободный агент.

    Напомним, босниец являлся игроком «Локомотива» с 2011-го по 2013-й год. Всего в составе красно-зеленых он принял участие в 35-ти поединках, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

    Источник: TMW

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    02.01.2016 21:48
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