Бывший игрок «Локомотива» может перебраться в Италию

Экс-полузащитник «Локомотива» Сенияд Ибричич может пополнить ряды «Дженоа». В настоящий момент между 30-летним боснийцем и генуэзским клубом ведутся переговоры. Последней командой футболиста была «Каршияка», выступающая в первой турецкой лиге, в которой он провел первую половину нынешнего сезона. В данный момент Ибричич – свободный агент.

Напомним, босниец являлся игроком «Локомотива» с 2011-го по 2013-й год. Всего в составе красно-зеленых он принял участие в 35-ти поединках, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.