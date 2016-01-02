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    АПЛ. «Арсенал» возглавил таблицу, «Манчестер Юнайтед» вырвал победу над «Суонси»

    В поединках 20-го тура чемпионата Англии «Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом» и возглавил турнирную таблицу, «Манчестер Юнайтед» вырвал победу над «Суонси», «Лестер» не смог переиграть «Борнмут», несмотря на численное преимущество, а гол Тетти принес «Норвичу» победу над «Саутгемптоном». В других поединках "Сандерленд" обыграл "Астон Виллу" за счет дубля Дефо, а "Вест Бромвич" вырвал победу у "Сток Сити" в компенсированное время.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

    Манчестер Юнайтед – Суонси – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Марсьяль, 47; 1:1 – Г. Сигурдссон, 70; 2:1 – Руни, 77.

    Арсенал (Лондон) – Ньюкасл – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Косиельни, 72.

    Лестер Сити – Борнмут – 0:0 (0:0)

    Удаление: Фрэнсис, 57.

    Норвич Сити – Саутгемптон – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Тетти, 76.

    Удаление: Ваньяма, 73.

    Сандерленд – Астон Вилла – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 ван Анхольт, 30; 1:1 – Хиль, 63; 2:1 – Дефо, 72; 3:1 - Дефо, 90+2.

    Вест Бромвич Альбион – Сток Сити – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сессеньон, 60; 1:1 – Уолтерс, 81; 2:1 – Эванс, 90+3.

    Удаление: Кэмерон, 83

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.01.2016 19:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 января 2016, 22:30

      Уважаемый редактор вырвать победу можно только у, но никак над, ага. Вы наверное не совсем владеете литературным русским?

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