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    Клопп: «Сегодня могли рассчитывать на большее, но проиграли по делу»

    Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после поражения от «Вест Хэма» (0:2) во встрече 20-го тура Премьер-Лиги.

    «Я невероятно зол. Сегодня мы имели возможность добиться намного большего. Все видели, как мог повернуться матч в те моменты, когда мы играли в футбол. Тем не менее, это поражение заслужено.

    Мы все время контролировали мяч и могли бы создавать больше реальных голевых моментов, но нам не удавалось этого сделать. Признаю, сегодня «Ливерпуль» играл совсем не так, как обязан это делать», – заявил Клопп.

    Источник: BBC

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    02.01.2016 19:00
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