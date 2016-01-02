Роналду: «Вдохновение черпаю только внутри себя»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду заявил, что никогда не хотел быть похожим на кого-либо из игроков, а источником вдохновения для португальца всегда был он сам.

«Большую часть времени я черпаю вдохновение в себе, мотивирую сам себя. Будучи ребенком я, естественно, внимательно следил за игрой великих мастеров сборной Португалии – Фигу, Руя Кошты, Фернандо Коуту. Я мечтал достичь такого же уровня, как они. Мне хотелось стать профессиональным футболистом, выступать за сборную. Однако никогда не было и нет такого игрока, на которого я хотел быть похожим», – заявил Роналду.

В нынешнем сезоне в составе «Реала» нападающий провел 22 поединка, забив 23 гола и семь раз ассистировав партнерам.