Дасаев: «Спартак» сейчас играет хорошо и находится на таком месте, где может подняться еще выше»

Бывший голкипер «Спартака», а ныне тренер вратарей красно-белых Ринат Дасаев поздравил болельщиков команды, а также тренеров и игроков клуба с Новым годом.

«Я поздравляю всех болельщиков «Спартака» с Новым годом! Желаю счастья, здоровья. Увидимся в новом сезоне на стадионе. Мне хотелось бы сказать, что команда сейчас играет хорошо и находится на таком месте, где может подняться еще выше. Желаю и тренерам и игрокам тоже счастья и здоровья, с Новым годом и успехов в игре», – сказал Дасаев.

Напомним, по прошествии 18-ти туров «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 30 очков.