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    «Новокузнецк» рискует сняться с розыгрыша ПФЛ

    Защитник "Новокузнецка" Евгений Круг подтвердил, что ввиду проблем с финансированием, клуб в ближайшем будущем может сняться с розыгрыша Профессиональной футбольной лиги.

    "Мне стало известно об этом за два дня до наступления Нового года. На данный момент руководство "Новокузнецка" не рассчиталось со мной, но в скором времени обещает закрыть все долги. Вариантов продолжения карьеры у меня пока нет", – заявил Круг.

    На сегодняшний день "Новокузнецк" располагается на четвертой строчке турнирной таблицы в зоне "Восток", имея в своем активе 20 очков после 16-ти матчей.

    Источник: Secondball.ru

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    02.01.2016 16:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 2 января 2016, 22:06

      Сочувствуем.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 января 2016, 20:26

      Ничего удивительного.

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