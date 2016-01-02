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    Тони: «Решение об окончании карьеры еще не принято»

    Нападающий «Вероны» Лука Тони заявил, что до сих пор не решил, когда завершит карьеру футболиста.

    «Ходят слухи, что я подписал соглашение с «Вероной», чтобы стать ее директором. Но это ложь. Я еще футболист и пока до конца не решил, когда завершу карьеру. Это может произойти в июне или только в 2017-м году. Я решу это весной. Решение будет обусловлено моими формой и самочувствием. Может быть, у меня вновь появится желание бросить себе вызов. Тренерская карьера? Нет, это очень напряженная работа», – сказал Тони.

    Напомним, что Тони за свою карьеру выступал в составе «Баварии», «Фиорентины», «Ромы» и «Ювентуса». В нынешнем сезоне 38-летний игрок провел за «Верону» 10 поединков, забив в них четыре мяча.

    Источник: Football Italia

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    02.01.2016 16:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +371

      ASG 2 января 2016, 19:02

      когда завершЕ карьеру, опечатка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Тамира2016 2 января 2016, 18:57

      Мне нравиться Лука Тони. Когда он играл за Баварию выглядел хоризматично и игрок был топовый. Если чувствует, что может играть на уровне, то почему бы и нет.

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