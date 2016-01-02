Ван Гаал: «Возможно, зимой в команде появится еще один форвард»

1.Уберите ЛВГ. 2.Верните Чичармто.3. Срочно обновить линию обороны. 4. Хороший нападающий нужен безусловно.
Наставник "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал заявил, что зимой состав «красных дьяволов» может пополниться новым форвардом.
«Голы являются нашей проблемой. Если проанализировать все наши поединки, то во многих у нас было явное преимущество, однако иногда нам просто не удавалось забить. Я доверяю своим игрокам, но не могу исключить возможности приобретения еще одного форварда этой зимой», – заявил ван Гаал.
Напомним, в нынешнем чемпионате Англии, "Манчестер Юнайтед" забил 22 мяча в 19 встречах.