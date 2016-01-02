Райола: «Я пока не знаю, есть ли у Клоппа планы на Балотелли»

Агент форварда «Ливерпуля» Марио Балотелли рассказал о перспективах итальянца в составе «красных» после завершения текущего сезона. Напомним, что в данный момент игрок выступает за «Милан» на правах аренды. В нынешнем чемпионате Италии нападающий принял участие в четырех поединках «россонери», в которых забил один гол.

«Теоретически и с правовой точки зрения – да, его возвращение в «Ливерпуль» возможно. Он связан контрактом с этой командой и вернется туда по завершении сезона. Однако я не в курсе, какие у Клоппа планы на него. Пока мы об этом не общались, но в скором времени я это сделаю. Если Марио будет выполнять свои обязанности, то, возможно, изменится и отношение к нему. С Роджерсом точно не было никакой возможности для развития.

Я нисколько не сомневаюсь в уровне и таланте Марио, но нужен и наставник, который будет тебе доверять и даст шанс проявить себя на поле. Когда настанет время, я поговорю об этом с Клоппом», – сказал агент Мино Райола.