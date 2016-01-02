Газзаев: «С такой великой историей «Динамо» негоже находиться на 11-м месте»

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев считает, что "Динамо" во второй части чемпионата России должно исправить свое турнирное положение.

"Динамо" разочаровывает своим положением в чемпионате России. Да, надо учитывать, что в "Динамо" произошла смена курса, что теперь клуб сконцентрирован на развитии своих воспитанников. Андрей Кобелев (главный тренер "Динамо") сделал ставку на молодых игроков, воспитанников клуба. Это очень смелый шаг. Но, с другой стороны, негоже клубу с такой великой историей и такими традициями находиться на 11-м месте. Полагаю, руководство клуба должно оказать всестороннюю помощь главному тренеру, совместными усилиями они должны вернуть "Динамо" в первую часть турнирной таблицы", – отметил Газзаев.