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    Газзаев: «У сборной России должен быть освобожденный от клубной работы тренер»

    Заслуженный тренер России Валерий Газзаев считает, что у национальной команды России должен быть освобожденный от клубной работы тренер.

    "Я убежден, что совмещение постов главного тренера сборной и клуба не может пойти на пользу. В матчах национальной команды Слуцкий истратил очень много эмоций, что негативно сказалось на игре ЦСКА, особенно в концовке первой части сезона. А концовка вышла провальной. Нельзя сказать, что игра ЦСКА как-то существенно поменялась в плане тактики после того, как Слуцкий возглавил сборную. А вот эмоционального тонуса, что было совершенно очевидно, игрокам не доставало. Складывалось впечатление, что даже матчи Лиги чемпионов не были для игроков ЦСКА раздражителями.

    Чем раньше определится, кто будет тренировать сборную после Евро-2016, а кто – ЦСКА, тем будет лучше для всех заинтересованных сторон. Повторюсь, тренер у национальной команды должен быть освобожденным от клубной работы. Хотя бы потому, что, каким бы специалист ни был объективным, конфликт интересов в любом случае возникнет", – заявил Газзаев.

    Источник: ТАСС

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    02.01.2016 11:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +124

      1cent 2 января 2016, 15:51

      газзай ид рули объединенным чемпом с каклами, или баранов паси ,упаси Бог российский футбол от таких как ты латентных 3.14ров

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 января 2016, 14:51

      Не пойму, друг Человека в Динамо просится или в ЦСКА? Или где возьмут?

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 января 2016, 13:55

      Да уже затычка во всех дырках =не печатайте его больше-реально противно читать .

      -1
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