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    Эдмар: «Испытал шок, когда получил повестку в армию»

    Бразильский полузащитник "Днепра" Эдмар, имеющий украинское гражданство, рассказал, как однажды получил повестку в армию.

    "Я был на предсезонных сборах за границей, когда некоторых мужчин начали призывать в армию. Повестка пришла и в мой дом, ее получила моя жена. Она сразу перезвонила мне, потому что была обеспокоена. Первым моим ощущением был шок, ведь я не думал, что это возможно.

    После этого я через клуб достаточно быстро решил этот вопрос. Я объяснил, что не могу ходить в военной форме, потому что даже не знаю, что требуется от военных. Я никогда не держал в руках оружия, так как получил отсрочку от службы в Бразилии", – заявил Эдмар в интервью для "Футбол-Арена".

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.01.2016 10:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 2 января 2016, 13:46

      Косячелло)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      moiseenko13 2 января 2016, 12:40

      Настоящий украинец

      2
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