«Эспаньол» – «Барселона». Онлайн-трансляция

Противостояние соседей – но не по турнирной таблице, а лишь географических. "Барселона" лидирует в Примере, последнее же поражение каталонцев в чемпионате датируется аж сентябрем. Что до "Эспаньола", то бело-синие чередуют победы с поражениями и законно располагаются в середине турнирной таблицы.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Эспаньол" – "Барселона". Начало в 18:00, не пропустите!