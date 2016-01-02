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    Газзаев: «Локомотиву» не хватает чемпионского духа»

    Заслуженный тренер России Валерий Газзаев поделился мнением о выступлении "Локомотива" в РФПЛ.

    "Видно, что в команде хороший микроклимат, что футболисты играют, чувствуя большую ответственность. Это в том числе является заслугой молодого тренера – Игоря Черевченко. Сейчас в его жизни очень важный этап – этап становления как главного тренера серьезной команды. А вот чемпионского духа "Локомотиву" еще не хватает", – заявил специалист.

    Источник: ТАСС

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    02.01.2016 10:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 2 января 2016, 18:16

      Всех с Новым годом! А уж по вопросу чемпионского духа Локомотива пусть Черевченко разбирается. Не лезьте в нашу команду!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 января 2016, 13:57

      Вот все то он знает-всех на фиг раскритиковал-не печатайте его больше достал.Таракан.

      0
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      Рейтинг: +377

      bringing 2 января 2016, 11:44

      И Пива

      0
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