Газзаев: «Локомотиву» не хватает чемпионского духа»

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев поделился мнением о выступлении "Локомотива" в РФПЛ.

"Видно, что в команде хороший микроклимат, что футболисты играют, чувствуя большую ответственность. Это в том числе является заслугой молодого тренера – Игоря Черевченко. Сейчас в его жизни очень важный этап – этап становления как главного тренера серьезной команды. А вот чемпионского духа "Локомотиву" еще не хватает", – заявил специалист.