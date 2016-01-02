Президент «Вильярреала»: «Попытаемся приобрести Черышева»

Президент "Вильярреала" Фернандо Роиг заявил, что его клуб готов приобрести полузащитника "Реала" Дениса Черышева.

"Игра Черышева нравится главному тренеру нашей команды. Если бы мы могли рассчитывать на него, то он был бы большой подмогой для нас. Попытаемся приобрести его и посмотрим, как будут развиваться события", – отметил президент.

По данным Transfermarkt, стоимость Черышева составляет 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне россиянин провел за "Реал" лишь два матча.