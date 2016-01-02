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    Президент «Вильярреала»: «Попытаемся приобрести Черышева»

    Президент "Вильярреала" Фернандо Роиг заявил, что его клуб готов приобрести полузащитника "Реала" Дениса Черышева.

    "Игра Черышева нравится главному тренеру нашей команды. Если бы мы могли рассчитывать на него, то он был бы большой подмогой для нас. Попытаемся приобрести его и посмотрим, как будут развиваться события", – отметил президент.

    По данным Transfermarkt, стоимость Черышева составляет 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне россиянин провел за "Реал" лишь два матча.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.01.2016 09:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -130

      калач 4 января 2016, 10:51

      в Вильяреале батя работает, конечно пристроит бревно это

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