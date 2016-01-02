«Вест Хэм» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция

Не успели вы еще отойти от празднования Нового года, как АПЛ уже спешит порадовать вас ярким противостоянием "Вест Хэма" и "Ливерпуля". "Молотобойцы" весь декабрь не знали горечи поражений, а "мерсисайдцы" после неудачной серии встали на победные рельсы и завершили год двумя победами кряду. Чья возьмет в этот раз?

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Вест Хэм" – "Ливерпуль". Начало в 15:45, не пропустите!