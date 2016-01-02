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    Газзаев: «Надеюсь, весной в чемпионате мы увидим другой «Зенит»

    Заслуженный тренер России Валерий Газзаев выразил надежду, что "Зенит" во время зимней паузы сделает правильные выводы и весной исправит положение в РФПЛ.

    "Зенит" произвел наилучшее впечатление в Лиге чемпионов, уверенно заняв первое место в группе. Совсем другое дело – выступление петербуржцев в чемпионате. Та вальяжность, с которой футболисты "Зенита" играли в чемпионате России нынешнего сезона, не позволила им сохранить лидирующие позиции в национальном первенстве. Впрочем, семь очков – не самое серьезное отставание, его вполне можно отыграть, тем более, что "Зениту" предстоят ответные матчи с командами, которые сейчас находятся на вершине турнирной таблицы. "Зенит" нельзя списывать со счетов, я не сомневаюсь, что он еще поборется за чемпионство.

    Думаю, что зимой руководство клуба, тренеры, игроки сделают правильные выводы, и весной в чемпионате России мы увидим уже совсем другой "Зенит". Национальное первенство – это приоритет, ведь плохое выступление в нем грозит пропуском Лиги чемпионов следующего сезона", – рассказал Газзаев.

    Источник: ТАСС

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    02.01.2016 08:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 2 января 2016, 17:59

      От игроков это не зависит, а нынешний тренер и руководство Зенита в принципе не способно делать выводы. Как правильные, так и не правильные. Для выводов нужно обладать логическим мышлением.

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