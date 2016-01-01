Думбия никогда не встречал Новый год в России

Нападающий столичного ЦСКА Сейду Думбия рассказал о том, какой новогодний подарок стал для него самым лучшим.

«Самый лучший подарок на Новый год я получил в 2012 году, потому что в ноябре того года у меня родилась дочь. Это был самый особенный Новый год, потому что я встречал его уже с ней. Я справляю Новый год, как все: наряжаю елку, покупаю подарки семье. В России мне справлять не удавалось. Каждый раз, как заканчивается чемпионат, я сразу еду домой», - отметил футболист.