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    Думбия никогда не встречал Новый год в России

    Нападающий столичного ЦСКА Сейду Думбия рассказал о том, какой новогодний подарок стал для него самым лучшим.

    «Самый лучший подарок на Новый год я получил в 2012 году, потому что в ноябре того года у меня родилась дочь. Это был самый особенный Новый год, потому что я встречал его уже с ней. Я справляю Новый год, как все: наряжаю елку, покупаю подарки семье. В России мне справлять не удавалось. Каждый раз, как заканчивается чемпионат, я сразу еду домой», - отметил футболист.

    Источник: ТАСС

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    01.01.2016 20:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 2 января 2016, 09:10

      Немного потерял и здоровье сохранил

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