Газзаев: «Краснодар» будет бороться за медали»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что в этом сезоне «Краснодар» может надеяться на медали чемпионата России.

«Нельзя не отметить «Краснодар», который постепенно становится одним из лидеров нашего футбола. Это касается и клубной инфраструктуры, и игры команды, и результатов.

В прошлом сезоне «Краснодар» финишировал на третьем месте. За медали он будет бороться и в текущем чемпионате. Кроме того, «Краснодар» мощно провел групповой этап Лиги Европы, выйдя в плей-офф с первого места», - сказал Газзаев.