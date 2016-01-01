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    Газзаев: «Краснодар» будет бороться за медали»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что в этом сезоне «Краснодар» может надеяться на медали чемпионата России.

    «Нельзя не отметить «Краснодар», который постепенно становится одним из лидеров нашего футбола. Это касается и клубной инфраструктуры, и игры команды, и результатов.

    В прошлом сезоне «Краснодар» финишировал на третьем месте. За медали он будет бороться и в текущем чемпионате. Кроме того, «Краснодар» мощно провел групповой этап Лиги Европы, выйдя в плей-офф с первого места», - сказал Газзаев.

    Источник: ТАСС

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    01.01.2016 18:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 1 января 2016, 20:49

      Правильно.

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