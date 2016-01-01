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    Газзаев: «Спартак» нестабилен, потому что командой руководит молодой специалист»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что выступления «Спартака» можно объяснить возрастом главного тренера.

    К «Спартаку» всегда повышенное внимание. Эта команда из тех, которые всегда должны находиться в верхней части турнирной таблицы. Но сейчас «Спартак», к сожалению, играет нестабильно.

    Это естественно, учитывая, что команду совсем недавно возглавил молодой специалист - Дмитрий Аленичев. Ему нужно дать время для того, чтобы привить «Спартаку» свою философию игры - год-два, не меньше», - сказал Газзаев.

    Источник: ТАСС

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    01.01.2016 18:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 2 января 2016, 04:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Болельщиков спартака в дурку за неадекватность состав на уровне унитаза а им победы подавай))))

      -4
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      Рейтинг: +26747

      slavutiq70 > Дагыстанец 2 января 2016, 16:42

      Ну а почему Карпин брал с таким же практически составом три призовых места????Почему Бердыев вывел Ростов на второе место а там вообще проблемы больше некуда?????? Просто Аленичев сейчас не готов быть тренером в высшем девизеоне ему надо было в Арсенале оставаться и опять его выводить в высший девизион и не просто вывесте но и закрепиться а потом уж идти дальше

      -1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 января 2016, 22:35

      Потому, что команду который год сотрясает системный кризис из-за тупого руководства Федуна и Кº

      2
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 1 января 2016, 20:52

      Спартак всегда нестабилен, у сильных выигрывает, а слабым проигрывает.

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 1 января 2016, 20:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Аленичев не уровня амбиций "Спартака",понятно и ежику,хотите
      экспириментов-пож
      алуйста.

      -4
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Дима1960 1 января 2016, 21:14

      Я не болею за Спартак . Аленичев ставит правильную тактику . А вот к исполнительскому мастерству отдельных футболеров есть большие вопросы. Так что не в тренере дело!

      6
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 1 января 2016, 20:32

      шашлычник слюни пускает,такой лакомный кусок и поживиться никак,после алании наверно куй куда пригласят

      3
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Каратель 1 января 2016, 21:18

      Этот шашлычник Кубок УЕФА выиграл . Я думаю мнение шашлычника нужно уважать.

      1
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      Рейтинг: +43

      Mak-syt > shurik45 10 января 2016, 09:38

      и не только кубок УЕФА но и лигу чемпионов.это единственный российский игрок который добился таких результатов.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 января 2016, 20:14

      Слова иди-ота,можно подумать без Аленичева Спартак был стабилен.Но то что ему надо дать поработать с командой-тут полностью согласен.

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