Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» вернул из аренды Кина

    Нападающий Уильям Кин был отозван из аренды в «Престоне» раньше времени, поскольку «МЮ» нужен дополнительный игрок атаки.

    Об этом сообщил главный тренер «Престона» Саймон Грэйсон.

    «Нам сообщили об этом решении в последние 24 часа. «Юнайтед» посчитали, что им пригодится дополнительный игрок.

    «Мы разочарованы уходом Уилла. В последние недели он начал осваивается в клубе, но такое – норма, когда речь идет об арендованных игроках», - сказал Грэйсон.

    Напомним, что ранее "Челси" тоже решил вернуть из аренды своего футболиста.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.01.2016 18:03
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11