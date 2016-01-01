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    Адам: «Шакири не бил по воротам, а пытался сделать пас»

    Полузащитник «Сток Сити» Чарли Адам заявил, что красивый гол Джердана Шакири в матче с «Эвертоном» был всего лишь неудачным пасом.

    «Нет, Шакири не бил в одно касание по воротам. Я спрашивал его об этом голе после матча, он сказал, что хотел сделать обратный пас Арнаутовичу, но ему повезло, и мяч влетел в сетку ворот.

    Гол получился отличным. Я рад за Шакири, уже несколько недель он показывал отличную игру, ему не хватало только голов.

    Дубль в игре с «Эвертоном» успокоит Джердана. Надеюсь, что во второй половине сезона он забьет еще несколько голов и отдаст несколько результативных передач», — заявил Адам.

    Источник: Sports.ru

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    01.01.2016 15:00
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