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    Мойес: «Нужно дать ван Гаалу поработать»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал нынешнее состояние «красных дьяволов».

    «Сейчас у Руни непростой период, но он справится. Я всегда говорил, что рано или поздно Руни станет полузащитником, но на данный момент он все еще классный нападающий. Его еще рано списывать со счетов, Руни вернется на топ-уровень.

    Что касается ван Гаала, то ему нужно дать поработать. Надеюсь, «Манчестер Юнайтед» будет держаться за него. «МЮ» не нужно становиться клубом, который постоянно меняет тренеров», — заключил Мойес.

    Источник: Sports.ru

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    01.01.2016 14:44
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