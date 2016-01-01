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    Руководство «Реала» заверило Иско, что Бенитес будет уволен

    Руководство мадридского «Реала» твердо намерено уволить главного тренера команды Рафаэля Бенитеса, сообщает Ondacero.

    Полузащитник команды Иско, недовольный отсутствием игровой практики, планировал добиться разрешения на трансфер, однако руководство «сливочных» успокоило игрока, заявив о грядущем увольнении Бенитеса.

    Напомним, что слухи об увольнении Бенитеса циркулируют уже более двух месяцев. В качестве возможных преемников испанского специалиста назывались Жозе Моуринью и Зинедин Зидан.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.01.2016 11:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 января 2016, 12:04

      Вот не пойму клубы,понятно что Бенитес,Моур,показывали отвратительный результат,и то Реал неплохо идет, но если футболисты недовольны тренером,что теперь,увольнять его?

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