Руководство «Реала» заверило Иско, что Бенитес будет уволен

Руководство мадридского «Реала» твердо намерено уволить главного тренера команды Рафаэля Бенитеса, сообщает Ondacero.

Полузащитник команды Иско, недовольный отсутствием игровой практики, планировал добиться разрешения на трансфер, однако руководство «сливочных» успокоило игрока, заявив о грядущем увольнении Бенитеса.

Напомним, что слухи об увольнении Бенитеса циркулируют уже более двух месяцев. В качестве возможных преемников испанского специалиста назывались Жозе Моуринью и Зинедин Зидан.