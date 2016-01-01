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    Перес: «Не сомневаюсь, что в 2016 у «Реала» будут титулы»

    Президент «Реала» Флорентино Перес поздравил болельщиков клуба с Новым годом.

    «Мне хотелось бы попросить для всех здоровья, благополучия, работы и счастья. И чтобы члены семьи «Реала» наслаждались победами и новыми титулами. Я уверен в том, что титулы будут, поскольку у нас очень сильные команды как в футболе, так и в баскетболе. Мы обещаем, что будем трудиться со всей ответственностью, тем, кто любит эту футболку и герб, чтобы они всегда гордились клубом», — заявил Перес.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.01.2016 10:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +33

      Antilimit 1 января 2016, 12:09

      Ниче вы не выиграете.Это эра Барсы,смиритесь.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 1 января 2016, 11:16

      С такой игрой очень вряд ли

      0
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