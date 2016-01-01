Перес: «Не сомневаюсь, что в 2016 у «Реала» будут титулы»

Президент «Реала» Флорентино Перес поздравил болельщиков клуба с Новым годом.

«Мне хотелось бы попросить для всех здоровья, благополучия, работы и счастья. И чтобы члены семьи «Реала» наслаждались победами и новыми титулами. Я уверен в том, что титулы будут, поскольку у нас очень сильные команды как в футболе, так и в баскетболе. Мы обещаем, что будем трудиться со всей ответственностью, тем, кто любит эту футболку и герб, чтобы они всегда гордились клубом», — заявил Перес.