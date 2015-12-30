Телеканал «Матч ТВ» подал иски к восьми сайтам, незаконно транслирующим его эфир. Об этом сообщает интернет-издание cnews.ru.

Речь идет о сайтах, транслирующих в интернете различные телеканалы: ontvtime.ru, smotryu-tv.ru, tuchkatv.ru, rustreams.ru и torrent-tv.ru. Кроме того, претензии предъявлены неофициальному сайту этого телеканала tv-match.ru, ресурсу о Формуле-1 f1-times.ru и сайту с новостями бизнеса newkitty.ru. К настоящему моменту ни один из этих ресурсов не транслирует канал «Матч ТВ». В случае же продолжения трансляций им грозила блокировка доступа со стороны Роскомнадзора.