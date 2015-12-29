Карасев: «Письмо о назначении на матчи Евро-2016 перечитал 20 раз»

Арбитр Сергей Карасев поделился секретом, каким образом он получил назначение на поединки чемпионата Европы 2016-го года.

«Самое главное хорошо проводить матчи. Это зависит не только от главного судьи, но и всей бригады. Надо быть бригадой, надо от матча к матчу делать все правильно. Да, мы делали ошибки по ходу последних двух сезонов, но если мы получили такое назначение, то мы делали все правильно.

Много сборов, надо сдавать нормативы – это тоже очень важно. Если главный арбитр не сдает нормативы, то вся бригада не судит. Помимо этого, удачу, судейский фарт, как мы его называем, никто не отменял.

Когда я получил письмо о назначении на Евро, то я прочитал его 20 раз, так как не верилось. Сейчас немного отошел и понимаю, что предстоит много работы», – заявил Карасев.