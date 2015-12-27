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    • Халк: «Мой друг стал есть снег, когда я ему сказал, что это вкусно»

    Халк: «Мой друг стал есть снег, когда я ему сказал, что это вкусно»

    Форвард «Зенита» Халк ответил на несколько вопросов на новогоднюю тематику, рассказав, как однажды разыграл своего друга, приехавшего в гости.

    «Съесть 12 виноградин или поймать ртом 12 снежинок? И то, и другое было бы интересно. Снег – потому что это весело, а виноград, потому что он вкусный. Однажды я сказал другу, который приезжал сюда и очень хотел увидеть снег, что снег очень вкусный. Когда мы вышли на улицу, и он увидел снег, он сразу принялся его есть.

    Отпраздновать с тренером или с Дедом Морозом? Мистер ко мне хорошо относится и уважает меня, но Санта-Клаус – это святое», – сказал Халк.

    Источник: ФК «Зенит»

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    27.12.2015 22:41
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    Комментарии (5)
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    Zeff
    1451251177
    Вкусно и полезно.
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    Pravdin_V
    1451251377
    Снег в Питере есть нельзя. Он обрабатывается желтым лазером ярых фанатов Зенита
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    neveldomha
    1451289475
    Да, в качестве закуски, под водочку, самое то.
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    ologreds
    1694996514
    numo453244
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