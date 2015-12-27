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    • Григорьянц: «На примере «Спартака», «Краснодара» и «Зенита» видна работа клубов с фанатами»

    Григорьянц: «На примере «Спартака», «Краснодара» и «Зенита» видна работа клубов с фанатами»

    Глава КДК Артур Григорьянц заявил, что на примере "Спартака", "Краснодара" и "Зенита" наглядно видна работа клубов с фанатскими секторами.

    "Поведение болельщиков становится менее агрессивным. Число дисциплинарных нарушений заметно снизилось. Правда, самые распространенные дисциплинарные нарушения – использование пиротехники и скандирование – остаются на прежнем уровне. По остальным нарушениям кривая пошла вниз очень серьезно. Тут стоит отметить работу клубов со своими болельщиками, фанатскими движениями. Качественную работу в этих направлениях проводит и РФПЛ. Мне кажется, что мы идем в правильном направлении.

    Среди клубов РФПЛ главным нарушителем за 2015 год является московский "Спартак" – более 3 млн рублей штрафов. Самым дисциплинированным – "Краснодар" – 50 тысяч рублей. Заметно снизилось число нарушений у "Зенита" – менее 1 млн. На их примере наглядно видна работа клуба с фанатским сектором", – отметил Григорьянц.

    Источник: Известия

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    27.12.2015 10:23
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    Комментарии (4)
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    VGreen
    1451201752
    ну приводить в пример Краснодар, точнее его фанатский сектор - эт конечно смешно)
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    Aztec58
    1451214470
    На примере Григорьянца видна работа Гинера со структурами РФС, ага.
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    Apocalypse
    1451243249
    Так у немытых фанаты перестали ходить на футбол. Вот и планка упала.
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    ologreds
    1694996518
    numo453194
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