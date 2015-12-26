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    • Непомнящий: «Подозрения в договорном матче со «Спартаком-Нальчиком»? Помню, что был недоволен игрой»

    Непомнящий: «Подозрения в договорном матче со «Спартаком-Нальчиком»? Помню, что был недоволен игрой»

    Главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий поделился мнением о матче между сибиряками и "Спартаком-Нальчиком", который состоялся в 2008 году. По словам полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова, выступавшего в тот период за томичей, данная встреча носила характер договорной.

    –​ Помните, какие впечатления от матча «Спартак-Нальчик» –​ «Томь» были? Подозрения появлялись?

    – Помню, что точно был недоволен той игрой.

    Самоотдачей футболистов?

    – Деталей уже не помню, но настроение после игры было не лучшим.

    –​ После матча состоялся какой-нибудь разговор с футболистами?

    – Нет, не разговаривали.

    –​ Помните, почему Тарасова заменили в перерыве?

    – Нет. Если честно, я уже не очень помню, кто там играл.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.12.2015 21:06
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    Комментарии (2)
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    zadira56
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    Тут-помню,тут-не помню)
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