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    • Виктор Гусев: «Матчи РФПЛ – скорее «Сказка о потерянном времени», чем «Звездные войны»

    Виктор Гусев: «Матчи РФПЛ – скорее «Сказка о потерянном времени», чем «Звездные войны»

    Известный телекомментатор Виктор Гусев считает, что матчи российской Премьер-лиги похожи не на новую часть «Звездных воинов», а на старый фильм «Сказка о потерянном времени».

    –​ В чемпионате России больше матчей, во время которых клонит в сон или таких, которые можно сравнить с новыми «Звездными войнами»?

    – Стараюсь не пропускать ни одного матча чемпионата России. Да, частенько клонит в сон, но продолжаешь смотреть – как какой-то давний, уже хорошо тебе известный фильм со всеми его условностями и недостатками. Ведь что-то интересное всегда найдешь, вспомнишь, оценишь. Так что, не новые «Звездные войны», а скорее старая «Сказка о потерянном времени».

    Источник: «Советский спорт»

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    26.12.2015 16:55
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    Комментарии (2)
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    sidul1
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    когда этот БЕРЕГИТЕ СЕБЯ комментирует,точно уснешь
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