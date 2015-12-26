Виктор Гусев: «Матчи РФПЛ – скорее «Сказка о потерянном времени», чем «Звездные войны»

Известный телекомментатор Виктор Гусев считает, что матчи российской Премьер-лиги похожи не на новую часть «Звездных воинов», а на старый фильм «Сказка о потерянном времени».

–​ В чемпионате России больше матчей, во время которых клонит в сон или таких, которые можно сравнить с новыми «Звездными войнами»?

– Стараюсь не пропускать ни одного матча чемпионата России. Да, частенько клонит в сон, но продолжаешь смотреть – как какой-то давний, уже хорошо тебе известный фильм со всеми его условностями и недостатками. Ведь что-то интересное всегда найдешь, вспомнишь, оценишь. Так что, не новые «Звездные войны», а скорее старая «Сказка о потерянном времени».