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«Матч ТВ»: телепрограмма передач на 26 декабря - 3 января

2 января 2016, 10:25
6

Телеканал «Матч ТВ» не собирается отдыхать, продолжая и дальше пытаться удивлять народ показом большого количества спортивных трансляций. Представляем телепрограмму на выходные и праздничную неделю.

Суббота, 26 декабря

06:30 – Лучшая игра с мячом

07:00 – Новости

07:05 – Ты можешь больше!

08:00 – Новости

08:05 – Все на Матч!

09:00 – Новости

09:05 – Документальный фильм

10:00 – Новости

10:05 – Спортивный интерес

11:00 – Новости

11:05 – Безграничные возможности

11:30 – "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

12:00 – Новости

12:05 – Безумный спорт с Александром Пушным

12:30 – Дублер

13:00 – Все на Матч!

14:00 – Будущие легенды

14:55 – Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (Россия - Чехия)

17:30 – Английский акцент

17:55 – Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция "Ливерпуль" - "Лестер"

20:00 – Спортивный интерес

20:55 – Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (США - Канада)

23:30 – Все на Матч!

00:30 – Хоккей. Кубок Шпенглера ("Автомобилист" (Россия) - сборная Канады)

03:00 – Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Произвольная программа

Воскресенье, 27 декабря

06:00 – Второе дыхание

06:30 – Лучшая игра с мячом

07:00 – Новости

07:05 – Ты можешь больше!

08:00 – Новости

08:05 – Все на Матч!

09:00 – Новости

09:05 – Спортивный интерес

10:00 – Дрим тим

10:30 – Мама в игре

11:00 – Новости

11:05 – Поверь в себя. Стань человеком

11:30 – Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Произвольная программа

12:45 – Все на Матч!

13:45 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Авангард" (Омская область) - ЦСКА)

16:30 – Все на Матч!

16:50 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Локомотив" (Ярославль) - "Сибирь" (Новосибирская область))

19:30 – Фигурное катание. Чемпионат России

22:10 – Хоккей. Кубок Шпенглера. Прямая трансляция из Швейцарии

00:45 – Все на Матч!

01:45 – Сердца чемпионов

02:15 – Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Произвольная программа

04:00 – Фигурное катание. Чемпионат России

Понедельник, 28 декабря

06:30 - Дублер

07:00 - Новости

07:05 - Все на Матч!

09:00 - Новости

09:05 - Ты можешь больше!

10:00 - Новости

10:05 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Трансляция из Финляндии (США - Канада)

12:35 - Будущие легенды

13:35 - Новости

13:40 - Континентальный вечер

14:50 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (Словакия - Чехия)

17:30 - Все на Матч!

18:50 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (Россия - Финляндия)

21:30 - Биатлон. "Рождественская гонка звезд". Трансляция из Германии

23:50 - Все на Матч!

00:50 - Хоккей. Кубок Шпенглера. Трансляция из Швейцарии

03:00 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Трансляция из Финляндии (Словакия - Чехия)

Вторник, 29 декабря

05:10 - Звезды на льду

06:10 - Вне ринга

06:30 - Биатлон. "Рождественская гонка звезд". Трансляция из Германии

08:30 - Новости

08:35 - Все на Матч!

09:40 - Новая битва

10:00 - Смешанные единоборства. Rizin FF. Прямая трансляция из Японии (К. Сидельников - К. Тойота. К. Сакураба - Ш. Аоки)

15:40 - Новости

15:45 - Все на Матч!

16:50 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (Россия - Белоруссия)

19:40 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция ("Химки" - ЦСКА)

21:50 - Реальный спорт (Итоги года)

22:30 - "Культ тура" с Юрием Дудем

23:00 - Все на Матч!

00:00 - Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/4 финала. Трансляция из Швейцарии

02:15 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Трансляция из Финляндии (Швейцария - Канада)

04:30 - Лыжный спорт. "Турне 4-х трамплинов". Мужчины. Трансляция из Германии

Среда, 30 декабря

06:00 - Второе дыхание

06:30 - "Культ тура" с Юрием Дудем

07:00 - Новости

07:05 - Все на Матч!

09:00 - Новости

09:05 - Ты можешь больше!

10:00 - Новости

10:05 - Смешанные единоборства. Mix Fight Combat (Д. Монсон - Д. Нджатаха. И. Ложкин - Ф. Нсуе)

12:10 - Новости

12:15 - Мирный воин

14:50 - Все на Матч!

15:50 - Гол!

17:55 - Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция "Реал" (Мадрид) - "Реал Сосьедад"

20:00 - Гол-2: Жизнь как мечта

22:25 - Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция "Барселона" - "Бетис"

00:30 - Все на Матч!

01:30 - Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/2 финала. Трансляция из Швейцарии

03:45 - Мирный воин

Четверг, 31 декабря

06:15 - Детали спорта

06:30 - Реальный спорт (Итоги года)

07:00 - Непобедимый

08:30 - Все на Матч!

09:00 - Ф. Емельяненко. Первый среди равных

10:00 - Rizin FF. Прямая трансляция из Японии (Ф. Емельяненко - Д. Сингх)

15:00 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (Россия - Словакия)

17:30 - Все на Матч!

19:40 - Молодая кровь

20:55 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (Канада - Швеция)

23:30 - Все на Матч!

23:55 - Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина

00:05 - Все на Матч!

00:20 - Рокки

02:50 - Рокки-2

Пятница, 1 января

05:20 - Реальный спорт (Итоги года)

06:00 - "Культ тура" с Юрием Дудем

06:30 - Первая перчатка

08:10 - Шайбу! Шайбу!

08:30 - Ты можешь больше!

08:50 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Трансляция из Финляндии

11:00 - Рокки

13:30 - Рокки-2

15:55 - Лыжный спорт. "Турне 4-х трамплинов". Мужчины. Прямая трансляция из Германии

17:10 - Новости

17:20 - Зимние победы

17:50 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Спринт. Финал. Прямая трансляция из Швейцарии

19:40 - Новая битва

20:00 - Смешанные единоборства. Rizin FF (К. Сидельников - К. Тойота. К. Сакураба - Ш. Аоки)

23:00 - Все на Матч!

00:00 - Нокдаун

02:00 - Молодая кровь

04:20 - Королевская регата

Суббота, 2 января

06:05 - Реальный спорт (Итоги года)

06:30 - Штрафной удар

07:55 - Матч-реванш

08:15 - Зимние победы

08:45 - Рокки-3

10:45 - Рокки-4

12:30 - Рокки-5

14:35 - Новая битва

14:55 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 15 км. Женщины. Прямая трансляция из Швейцарии

15:55 - Безумный спорт с Александром Пушным

16:25 - "Культ тура" с Юрием Дудем

16:55 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 30 км. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии

18:30 - Новости

18:35 - Детали спорта

18:50 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. 1/4 финала. Прямая трансляция из Финляндии

21:30 - Смешанные единоборства. Rizin FF (Ф. Емельяненко - Д. Сингх)

23:00 - Все на Матч!

00:00 - Ураган

03:00 - Смешанные единоборства. UFC

Воскресенье, 3 января

05:00 - Ф. Емельяненко. Первый среди равных

06:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США

06:30 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США

08:00 - Новости

08:05 - Все на Матч!

09:00 - Новости

09:05 - Дакар-2016

09:35 - Неваляшка

11:30 - Диалоги о рыбалке

12:00 - Когда мы были королями

13:40 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии

14:20 - Все на Матч!

15:30 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Швейцарии

15:55 - Лучшая игра с мячом

16:15 - Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Прямая трансляция ("Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Зенит" (Санкт-Петербург))

18:15 - Детали спорта

18:25 - Где рождаются чемпионы?

18:55 - Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция "Эвертон" - "Тоттенхэм"

20:55 - Смешанные единоборства. UFC

22:25 - Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция "Валенсия" - "Реал" (Мадрид)

00:30 - Все на Матч!

01:30 - Рокки-3

03:30 - Рокки-4

Битва за формат или почему «Матч ТВ» так и не стали смотреть

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (6)
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шеффилд таун
1451216758
Я не понял,и чем же Матчь тв,мать бы его отличается от России2? Наверное своих людей пропихнуть нужно было?
Ответить
Ronaldinho R10
1451304164
Канал говно,продюссер говно,комментаторы,кроме Генича,говно.Формат в котором ведутся трансляции - лютый калл.
Ответить
zadorozhnyy94M-U
1451311192
Я вашу маму ЕБ...Л на спине вашего продюссера.
Ответить
alex kidn
1451328924
Не, ну хоть какой то футбол есть
Ответить
AleXXX 88
1451454694
НХЛ?НЕ НЕ СЛЫШАЛИ
Ответить
bringing
1451461227
Россия Матч Тв 2
Ответить
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