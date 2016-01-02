«Матч ТВ»: телепрограмма передач на 26 декабря - 3 января

Телеканал «Матч ТВ» не собирается отдыхать, продолжая и дальше пытаться удивлять народ показом большого количества спортивных трансляций. Представляем телепрограмму на выходные и праздничную неделю.

Суббота, 26 декабря

06:30 – Лучшая игра с мячом

07:00 – Новости

07:05 – Ты можешь больше!

08:00 – Новости

08:05 – Все на Матч!

09:00 – Новости

09:05 – Документальный фильм

10:00 – Новости

10:05 – Спортивный интерес

11:00 – Новости

11:05 – Безграничные возможности

11:30 – "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

12:00 – Новости

12:05 – Безумный спорт с Александром Пушным

12:30 – Дублер

13:00 – Все на Матч!

14:00 – Будущие легенды

14:55 – Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (Россия - Чехия)

17:30 – Английский акцент

17:55 – Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция "Ливерпуль" - "Лестер"

20:00 – Спортивный интерес

20:55 – Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (США - Канада)

23:30 – Все на Матч!

00:30 – Хоккей. Кубок Шпенглера ("Автомобилист" (Россия) - сборная Канады)

03:00 – Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Произвольная программа

Воскресенье, 27 декабря

06:00 – Второе дыхание

06:30 – Лучшая игра с мячом

07:00 – Новости

07:05 – Ты можешь больше!

08:00 – Новости

08:05 – Все на Матч!

09:00 – Новости

09:05 – Спортивный интерес

10:00 – Дрим тим

10:30 – Мама в игре

11:00 – Новости

11:05 – Поверь в себя. Стань человеком

11:30 – Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Произвольная программа

12:45 – Все на Матч!

13:45 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Авангард" (Омская область) - ЦСКА)

16:30 – Все на Матч!

16:50 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Локомотив" (Ярославль) - "Сибирь" (Новосибирская область))

19:30 – Фигурное катание. Чемпионат России

22:10 – Хоккей. Кубок Шпенглера. Прямая трансляция из Швейцарии

00:45 – Все на Матч!

01:45 – Сердца чемпионов

02:15 – Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Произвольная программа

04:00 – Фигурное катание. Чемпионат России

Понедельник, 28 декабря

06:30 - Дублер

07:00 - Новости

07:05 - Все на Матч!

09:00 - Новости

09:05 - Ты можешь больше!

10:00 - Новости

10:05 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Трансляция из Финляндии (США - Канада)

12:35 - Будущие легенды

13:35 - Новости

13:40 - Континентальный вечер

14:50 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (Словакия - Чехия)

17:30 - Все на Матч!

18:50 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (Россия - Финляндия)

21:30 - Биатлон. "Рождественская гонка звезд". Трансляция из Германии

23:50 - Все на Матч!

00:50 - Хоккей. Кубок Шпенглера. Трансляция из Швейцарии

03:00 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Трансляция из Финляндии (Словакия - Чехия)

Вторник, 29 декабря

05:10 - Звезды на льду

06:10 - Вне ринга

06:30 - Биатлон. "Рождественская гонка звезд". Трансляция из Германии

08:30 - Новости

08:35 - Все на Матч!

09:40 - Новая битва

10:00 - Смешанные единоборства. Rizin FF. Прямая трансляция из Японии (К. Сидельников - К. Тойота. К. Сакураба - Ш. Аоки)

15:40 - Новости

15:45 - Все на Матч!

16:50 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (Россия - Белоруссия)

19:40 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция ("Химки" - ЦСКА)

21:50 - Реальный спорт (Итоги года)

22:30 - "Культ тура" с Юрием Дудем

23:00 - Все на Матч!

00:00 - Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/4 финала. Трансляция из Швейцарии

02:15 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Трансляция из Финляндии (Швейцария - Канада)

04:30 - Лыжный спорт. "Турне 4-х трамплинов". Мужчины. Трансляция из Германии

Среда, 30 декабря

06:00 - Второе дыхание

06:30 - "Культ тура" с Юрием Дудем

07:00 - Новости

07:05 - Все на Матч!

09:00 - Новости

09:05 - Ты можешь больше!

10:00 - Новости

10:05 - Смешанные единоборства. Mix Fight Combat (Д. Монсон - Д. Нджатаха. И. Ложкин - Ф. Нсуе)

12:10 - Новости

12:15 - Мирный воин

14:50 - Все на Матч!

15:50 - Гол!

17:55 - Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция "Реал" (Мадрид) - "Реал Сосьедад"

20:00 - Гол-2: Жизнь как мечта

22:25 - Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция "Барселона" - "Бетис"

00:30 - Все на Матч!

01:30 - Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/2 финала. Трансляция из Швейцарии

03:45 - Мирный воин

Четверг, 31 декабря

06:15 - Детали спорта

06:30 - Реальный спорт (Итоги года)

07:00 - Непобедимый

08:30 - Все на Матч!

09:00 - Ф. Емельяненко. Первый среди равных

10:00 - Rizin FF. Прямая трансляция из Японии (Ф. Емельяненко - Д. Сингх)

15:00 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (Россия - Словакия)

17:30 - Все на Матч!

19:40 - Молодая кровь

20:55 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (Канада - Швеция)

23:30 - Все на Матч!

23:55 - Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина

00:05 - Все на Матч!

00:20 - Рокки

02:50 - Рокки-2

Пятница, 1 января

05:20 - Реальный спорт (Итоги года)

06:00 - "Культ тура" с Юрием Дудем

06:30 - Первая перчатка

08:10 - Шайбу! Шайбу!

08:30 - Ты можешь больше!

08:50 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Трансляция из Финляндии

11:00 - Рокки

13:30 - Рокки-2

15:55 - Лыжный спорт. "Турне 4-х трамплинов". Мужчины. Прямая трансляция из Германии

17:10 - Новости

17:20 - Зимние победы

17:50 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Спринт. Финал. Прямая трансляция из Швейцарии

19:40 - Новая битва

20:00 - Смешанные единоборства. Rizin FF (К. Сидельников - К. Тойота. К. Сакураба - Ш. Аоки)

23:00 - Все на Матч!

00:00 - Нокдаун

02:00 - Молодая кровь

04:20 - Королевская регата

Суббота, 2 января

06:05 - Реальный спорт (Итоги года)

06:30 - Штрафной удар

07:55 - Матч-реванш

08:15 - Зимние победы

08:45 - Рокки-3

10:45 - Рокки-4

12:30 - Рокки-5

14:35 - Новая битва

14:55 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 15 км. Женщины. Прямая трансляция из Швейцарии

15:55 - Безумный спорт с Александром Пушным

16:25 - "Культ тура" с Юрием Дудем

16:55 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 30 км. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии

18:30 - Новости

18:35 - Детали спорта

18:50 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. 1/4 финала. Прямая трансляция из Финляндии

21:30 - Смешанные единоборства. Rizin FF (Ф. Емельяненко - Д. Сингх)

23:00 - Все на Матч!

00:00 - Ураган

03:00 - Смешанные единоборства. UFC

Воскресенье, 3 января

05:00 - Ф. Емельяненко. Первый среди равных

06:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США

06:30 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США

08:00 - Новости

08:05 - Все на Матч!

09:00 - Новости

09:05 - Дакар-2016

09:35 - Неваляшка

11:30 - Диалоги о рыбалке

12:00 - Когда мы были королями

13:40 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии

14:20 - Все на Матч!

15:30 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Швейцарии

15:55 - Лучшая игра с мячом

16:15 - Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Прямая трансляция ("Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Зенит" (Санкт-Петербург))

18:15 - Детали спорта

18:25 - Где рождаются чемпионы?

18:55 - Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция "Эвертон" - "Тоттенхэм"

20:55 - Смешанные единоборства. UFC

22:25 - Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция "Валенсия" - "Реал" (Мадрид)

00:30 - Все на Матч!

01:30 - Рокки-3

03:30 - Рокки-4

Битва за формат или почему «Матч ТВ» так и не стали смотреть