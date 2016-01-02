«Матч ТВ»: телепрограмма передач на 26 декабря - 3 января

Телеканал «Матч ТВ» не собирается отдыхать, продолжая и дальше пытаться удивлять народ показом большого количества спортивных трансляций. Представляем телепрограмму на выходные и праздничную неделю.
Суббота, 26 декабря
06:30 – Лучшая игра с мячом
07:00 – Новости
07:05 – Ты можешь больше!
08:00 – Новости
08:05 – Все на Матч!
09:00 – Новости
09:05 – Документальный фильм
10:00 – Новости
10:05 – Спортивный интерес
11:00 – Новости
11:05 – Безграничные возможности
11:30 – "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым
12:00 – Новости
12:05 – Безумный спорт с Александром Пушным
12:30 – Дублер
13:00 – Все на Матч!
14:00 – Будущие легенды
14:55 – Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (Россия - Чехия)
17:30 – Английский акцент
17:55 – Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция "Ливерпуль" - "Лестер"
20:00 – Спортивный интерес
20:55 – Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (США - Канада)
23:30 – Все на Матч!
00:30 – Хоккей. Кубок Шпенглера ("Автомобилист" (Россия) - сборная Канады)
03:00 – Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Произвольная программа
Воскресенье, 27 декабря
06:00 – Второе дыхание
06:30 – Лучшая игра с мячом
07:00 – Новости
07:05 – Ты можешь больше!
08:00 – Новости
08:05 – Все на Матч!
09:00 – Новости
09:05 – Спортивный интерес
10:00 – Дрим тим
10:30 – Мама в игре
11:00 – Новости
11:05 – Поверь в себя. Стань человеком
11:30 – Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Произвольная программа
12:45 – Все на Матч!
13:45 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Авангард" (Омская область) - ЦСКА)
16:30 – Все на Матч!
16:50 – Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Локомотив" (Ярославль) - "Сибирь" (Новосибирская область))
19:30 – Фигурное катание. Чемпионат России
22:10 – Хоккей. Кубок Шпенглера. Прямая трансляция из Швейцарии
00:45 – Все на Матч!
01:45 – Сердца чемпионов
02:15 – Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Произвольная программа
04:00 – Фигурное катание. Чемпионат России
Понедельник, 28 декабря
06:30 - Дублер
07:00 - Новости
07:05 - Все на Матч!
09:00 - Новости
09:05 - Ты можешь больше!
10:00 - Новости
10:05 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Трансляция из Финляндии (США - Канада)
12:35 - Будущие легенды
13:35 - Новости
13:40 - Континентальный вечер
14:50 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (Словакия - Чехия)
17:30 - Все на Матч!
18:50 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (Россия - Финляндия)
21:30 - Биатлон. "Рождественская гонка звезд". Трансляция из Германии
23:50 - Все на Матч!
00:50 - Хоккей. Кубок Шпенглера. Трансляция из Швейцарии
03:00 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Трансляция из Финляндии (Словакия - Чехия)
Вторник, 29 декабря
05:10 - Звезды на льду
06:10 - Вне ринга
06:30 - Биатлон. "Рождественская гонка звезд". Трансляция из Германии
08:30 - Новости
08:35 - Все на Матч!
09:40 - Новая битва
10:00 - Смешанные единоборства. Rizin FF. Прямая трансляция из Японии (К. Сидельников - К. Тойота. К. Сакураба - Ш. Аоки)
15:40 - Новости
15:45 - Все на Матч!
16:50 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (Россия - Белоруссия)
19:40 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция ("Химки" - ЦСКА)
21:50 - Реальный спорт (Итоги года)
22:30 - "Культ тура" с Юрием Дудем
23:00 - Все на Матч!
00:00 - Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/4 финала. Трансляция из Швейцарии
02:15 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Трансляция из Финляндии (Швейцария - Канада)
04:30 - Лыжный спорт. "Турне 4-х трамплинов". Мужчины. Трансляция из Германии
Среда, 30 декабря
06:00 - Второе дыхание
06:30 - "Культ тура" с Юрием Дудем
07:00 - Новости
07:05 - Все на Матч!
09:00 - Новости
09:05 - Ты можешь больше!
10:00 - Новости
10:05 - Смешанные единоборства. Mix Fight Combat (Д. Монсон - Д. Нджатаха. И. Ложкин - Ф. Нсуе)
12:10 - Новости
12:15 - Мирный воин
14:50 - Все на Матч!
15:50 - Гол!
17:55 - Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция "Реал" (Мадрид) - "Реал Сосьедад"
20:00 - Гол-2: Жизнь как мечта
22:25 - Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция "Барселона" - "Бетис"
00:30 - Все на Матч!
01:30 - Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/2 финала. Трансляция из Швейцарии
03:45 - Мирный воин
Четверг, 31 декабря
06:15 - Детали спорта
06:30 - Реальный спорт (Итоги года)
07:00 - Непобедимый
08:30 - Все на Матч!
09:00 - Ф. Емельяненко. Первый среди равных
10:00 - Rizin FF. Прямая трансляция из Японии (Ф. Емельяненко - Д. Сингх)
15:00 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (Россия - Словакия)
17:30 - Все на Матч!
19:40 - Молодая кровь
20:55 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии (Канада - Швеция)
23:30 - Все на Матч!
23:55 - Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
00:05 - Все на Матч!
00:20 - Рокки
02:50 - Рокки-2
Пятница, 1 января
05:20 - Реальный спорт (Итоги года)
06:00 - "Культ тура" с Юрием Дудем
06:30 - Первая перчатка
08:10 - Шайбу! Шайбу!
08:30 - Ты можешь больше!
08:50 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Трансляция из Финляндии
11:00 - Рокки
13:30 - Рокки-2
15:55 - Лыжный спорт. "Турне 4-х трамплинов". Мужчины. Прямая трансляция из Германии
17:10 - Новости
17:20 - Зимние победы
17:50 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Спринт. Финал. Прямая трансляция из Швейцарии
19:40 - Новая битва
20:00 - Смешанные единоборства. Rizin FF (К. Сидельников - К. Тойота. К. Сакураба - Ш. Аоки)
23:00 - Все на Матч!
00:00 - Нокдаун
02:00 - Молодая кровь
04:20 - Королевская регата
Суббота, 2 января
06:05 - Реальный спорт (Итоги года)
06:30 - Штрафной удар
07:55 - Матч-реванш
08:15 - Зимние победы
08:45 - Рокки-3
10:45 - Рокки-4
12:30 - Рокки-5
14:35 - Новая битва
14:55 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 15 км. Женщины. Прямая трансляция из Швейцарии
15:55 - Безумный спорт с Александром Пушным
16:25 - "Культ тура" с Юрием Дудем
16:55 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 30 км. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии
18:30 - Новости
18:35 - Детали спорта
18:50 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. 1/4 финала. Прямая трансляция из Финляндии
21:30 - Смешанные единоборства. Rizin FF (Ф. Емельяненко - Д. Сингх)
23:00 - Все на Матч!
00:00 - Ураган
03:00 - Смешанные единоборства. UFC
Воскресенье, 3 января
05:00 - Ф. Емельяненко. Первый среди равных
06:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США
06:30 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США
08:00 - Новости
08:05 - Все на Матч!
09:00 - Новости
09:05 - Дакар-2016
09:35 - Неваляшка
11:30 - Диалоги о рыбалке
12:00 - Когда мы были королями
13:40 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии
14:20 - Все на Матч!
15:30 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Швейцарии
15:55 - Лучшая игра с мячом
16:15 - Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Прямая трансляция ("Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Зенит" (Санкт-Петербург))
18:15 - Детали спорта
18:25 - Где рождаются чемпионы?
18:55 - Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция "Эвертон" - "Тоттенхэм"
20:55 - Смешанные единоборства. UFC
22:25 - Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция "Валенсия" - "Реал" (Мадрид)
00:30 - Все на Матч!
01:30 - Рокки-3
03:30 - Рокки-4
Битва за формат или почему «Матч ТВ» так и не стали смотреть