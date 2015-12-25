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    • «Америка» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за Фалькао

    «Америка» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за Фалькао

    Нападающий "Челси" Радамель Фалькао может сменить Европу на Мексику – к его персоне проявляет интерес клуб "Америка". Стоит отметить, что права на него принадлежат "Монако", а играет он в «Челси» на правах аренды. В составе лондонского клуба на его счету в этом сезоне 11 матчей, в которых он отличился лишь раз.

    Известно, что в той или иной степени в услугах Фалькао заинтересованы "Валенсия", "Бурсаспор", "Фенербахче", "Вильярреал", а также "Зенит". По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 35 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.12.2015 09:56
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    Комментарии (9)
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    Даньчез
    1451033638
    на 35 млн он уже давно не играет
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    alexcan100
    1451035465
    вот это будет класно если он в зенит перейдет
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    Frozzen
    1451036800
    Все хуже и хуже
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    Zeff
    1451037357
    Пусть Америка подавится.
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    sidul1
    1451037747
    куда же дзюбу девать
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    @lexis123
    1451046177
    У Зенита нет шансов. Америка же.
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    Arches
    1451049581
    молимся, чтобы не перешел зенит, пускай лучш деньги за трансфер,если их девать некуда на благотвр. пустят
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    1bear
    1451050937
    За 35 -это несерьёзно- 15-20 максимум-в Зените в пару с Халком,вместо Данни,порвут любую защиту!!!!
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    ologreds
    1694996529
    numo453010
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