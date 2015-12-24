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    Тлисов покинет «Кубань»

    Полузащитник «Кубани» Артур Тлисов не сумел договориться с клубом о продлении контракта и покинет краснодарцев после 31 декабря 2015 года, когда истечет срок его действующего соглашения. Об этом сказано в заявлении клуба.

    «Руководство футбольного клуба «Кубань» и полузащитник желто-зеленых Артур Тлисов не смогли прийти к соглашению по поводу нового контракта игрока. Срок действующего договора 33-летнего футболиста, являющегося рекордсменом клуба по количеству проведенных в чемпионате России матчей, истекает 31 декабря», – говорится в заявлении «Кубани».

    Источник: ФК «Кубань»

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    24.12.2015 22:06
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
    1450989248
    Сократили. Разумно.
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    Homyachara
    1450997176
    ну, все, звездец Кубани((
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    ologreds
    1694996531
    numo452975
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